Determina dell’area Lavori pubblici. Provvedimento a contrarre, a mezzo di ordine diretto, di acquisto (Oda) per l’acquisizione digitale del servizio e assistenza software digitale Suap e Sue per il 2025-26.
Affidamento tramite ricorso al Mepa (mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) alla ditta “”Pa Digitale Sicilia””, di Delia (Caltanissetta). Canone 2025: euro 4,165,64 ; canone 2026: euro 3.945,64.
Giovanni Blanda
