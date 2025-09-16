Una misura sperimentale che, tuttavia, continua a sollevare perplessità tra gli studenti, i

rappresentanti e le associazioni universitarie, che ne denunciano le gravi criticità e la natura

poco risolutiva rispetto al problema dell’accesso programmato.

“La realtà quotidiana che ci raccontano gli studenti è fatta di difficoltà tecniche costanti,

collegamenti che saltano, piattaforme instabili, e un’organizzazione che troppo spesso li

mette in condizione di perdere ore di lezione – spiega Giovanna Billitteri, coordinatrice

dell’UDU Palermo –

. Tutto questo contribuisce a rendere il semestre filtro molto faticoso e

pieno di dislivelli: non tutti partono dalle stesse condizioni, e chi ha meno risorse

tecnologiche o più ostacoli viene inevitabilmente penalizzato”

.

Alla modalità interamente a distanza si aggiunge il carico didattico, spesso insostenibile.

Francesco Cerami, consigliere nazionale degli studenti universitari (CNSU), sottolinea:

“Passare intere giornate davanti allo schermo, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, non

solo riduce l’efficacia dell’apprendimento, ma rende il percorso stressante e alienante. La

DAD non può essere una soluzione strutturale per un percorso formativo così complesso”

.

Sul fronte del diritto allo studio, emergono ulteriori criticità. Irene Ferrara, consigliera

d’amministrazione dell’ERSU Palermo, evidenzia:

“Il semestre filtro ha un altro enorme impatto sugli studenti di primo anno: lo slittamento e il

rallentamento degli esiti e degli accrediti delle borse di studio, unico mezzo di sostegno per

le spese universitarie. Anche il servizio abitativo viene messo in stand-by: l’Università di

Palermo ha previsto lezioni online per il semestre filtro, ma questo comporterà grandi

difficoltà per chi, non superando il semestre, dovrà immatricolarsi a un altro corso soltanto a

febbraio, quando le residenze e il mercato degli affitti privati saranno già saturi”

.

L’UDU Palermo chiede con forza che il semestre filtro non diventi un alibi per ritardare una

riforma strutturale del sistema universitario. L’obiettivo deve essere quello di superare

l’attuale modello selettivo e creare un percorso di formazione realmente accessibile, equo e

di qualità.