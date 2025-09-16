In riferimento al Decreto del Presidente della Regione Siciliana, al fine di onorare la memoria dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Angelo Livatino, delle loro scorte e di tutte le vittime delle organizzazioni mafiose, nell’ambito Regionale, sono state istituite tre giornate, il 23 maggio, il 19 luglio ed il 21 settembre, dedicate alla donazione del sangue e degli emocomponenti.

La nostra “Associazione Donatori Autonoma Sangue” (ADAS) Onlus di Agrigento, nell’ambito dell’attività di promozione della cultura del dono e di sensibilizzazione alla donazione del sangue ha aderito all’iniziativa anche nell’ottica di contribuire in maniera significativa ad evitare, o almeno limitare, le nefaste conseguenze di carenza di sangue che regolarmente si registrano nel periodo estivo, , nel corso della raccolta di sangue verranno effettuati anche screening dei parametri vitali rivolti alla popolazione da parte dei Volontari Soccorritori del C.I.S.OM.

La raccolta si svolgerà domenica 21 settembre in Piazza Cavour Agrigento

dalle ore 8,00 alle 12,30.

Un gesto semplice, che vale tantissimo.

Informazioni e prenotazioni al numero 0922 596588, chiamando dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00