Non ce l’ha fatta Letterio Liotta, 84 anni, che è morto all’ospedale Piemonte dopo che il 12 settembre scorso era stato investito da un motociclo mentre era a piedi sul viale Boccetta a Messina. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un moto che procedeva in direzione monte-mare. Liotta è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Piemonte dove è stato operato. Dopo quattro giorni è deceduto.
84enne investito da moto muore in ospedale
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
“Finte assunzioni in coop agricola per ottenere permessi di soggiorno”, 5 indagati
Il sostituto procuratore della Repubblica, Elettra Consoli, ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone coinvolte in un’inchiesta che ipotizza false...
Comune di Campobello di Licata citato in giudizio
Costituzione in giudizio del Comune per opposizione, davanti al giudice, per l’udienza del 18 settembre, proposto dalla signora...
Canicattì, convocazione seduta del Question Time cittadino di mercoledì 24
Si comunica che, ai sensi dell’art. 8 e seguenti, del “Regolamento del Question Time del cittadino”, è convocata la seduta che si terrà nella SALA...
Le spariscono 30mila euro con una truffa, banca dovrà restituirne 21 per non aver...
In appena quarantacinque minuti, al telefono con un finto operatore della sua banca di fiducia, le spariscono 29.900 euro attraverso otto bonifici istantanei. In...
Ravanusa, avviso Studenti pendolari
Il Comune avvisa le famiglie degli studenti pendolari residenti, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che possono ritirare la richiesta...
La moglie si rifiuta di dargli i soldi, lui le lancia contro una cassetta...
Continua a chiedere insistentemente soldi alla moglie e al rifiuto di quest’ultima le lancia addosso una cassetta di acqua intera. Si sono registrati momenti...
“Insieme per la Palestina”, Arcidiocesi e Caritas di Agrigento lanciano raccolta fondi
Una colletta diocesana per le vittime innocenti della Palestina. È questa l’iniziativa, promossa dall’Arcidiocesi di Agrigento con Caritas diocesana, come segno concreto per il...