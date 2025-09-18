Decreto al Comune di Campobello di Licata. “Carta dedicata a te”” è la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto sono percettori di assegno di inclusione, Reddito di Cittadinanza Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi sociali del Comune, il Martedì e il Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

Giovanni Blanda