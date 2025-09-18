Arrivano le deleghe assessoriali al Libero Consorzio di Caltanissetta. Il Presidente Walter Tesauro, in base alla legge e allo Statuto vigente, ha provveduto al conferimento delle deleghe ai Consiglieri che svolgeranno un ruolo di natura assessoriale.

Lo stesso Presidente Tesauro mantiene ad interim le deleghe al Bilancio e Finanze, al Personale e alla Sanità. Le altre deleghe sono state così ripartite: Filippo Balbo: Politiche energetiche, Transizione ecologica e Ambiente; Gianluca Buzaniti: Cultura, Sport, Turismo e Sviluppo economico; Gianluca Miccichè: Viabilità, Mobilità e Trasporti; Salvatore Sardella: Edilizia scolastica e Pubblica istruzione; Rosario Sorce: Lavori pubblici, Infrastrutture, Patrimonio, Pianificazione territoriale e Servizi sociali.

Decorrenza immediata per le deleghe

Le deleghe, con decorrenza dalla data odierna, saranno esercitate nel rispetto delle direttive generali del Presidente, dei regolamenti dell’Ente e delle competenze riservate agli organi istituzionali.

“A partire da me stesso – dichiara il Presidente Tesauro – auguro buon lavoro a tutti. Rivolgo un sincero apprezzamento ai Consiglieri delegati per la disponibilità e l’impegno dimostrati nell’accettare le responsabilità che oggi vengono loro affidate. Sono certo che, con la passione per il territorio che li contraddistingue e con la capacità di ascoltare le istanze che provengono dalle comunità, sapranno portare un contributo prezioso e concreto. Il lavoro di squadra, la condivisione delle scelte e la dedizione quotidiana saranno la chiave per trasformare queste deleghe in azioni tangibili, capaci di generare crescita e sviluppo per la provincia di Caltanissetta in tutti i suoi settori strategici”.

Il programma come cornice dell’attività da svolgere

Per Tesauro è stata anche l’occasione per dare indicazioni politiche. Il Presidente ha, infatti, sottolineato come il programma amministrativo rappresenti la cornice di indirizzo dell’attività del Libero Consorzio, ribadendo l’impegno a tradurlo in azioni concrete che rispondano ai bisogni del territorio.