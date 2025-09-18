

Dal Comune di Ravanusa un’altra buona notizia per le scuole.

Grazie a una programmazione attenta e alla capacità di utilizzare al meglio i bandi regionali ed europei, “”siamo riusciti a portare a casa un nuovo importante intervento per migliorare i nostri plessi scolastici”, illustra il Sindaco Salvatore Pitrola.

Aggiunge: “”Un risultato che ci rende orgogliosi perché ottenuto senza costi per le tasche dei nostri cittadini, ma grazie a finanziamenti esterni che premiano la progettualità e la serietà con cui lavoriamo ogni giorno.

Investire sulla scuola significa investire sul futuro dei nostri ragazzi e della nostra comunità.

Continuiamo su questa strada: un passo alla volta, stiamo costruendo una città sempre più accogliente, moderna e a misura di famiglia”.

Giovanni Blanda