In occasione del 35° anniversario della morte del Giudice Beato Rosario Livatino, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento e l’ANM Sezione Distrettuale di Palermo, in collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Sanità, Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Sicilia, hanno voluto condividere un momento di ricordo, aperto alla comunità agrigentina, attraverso lo spettacolo teatrale “SS640 Rosario Livatino e Piero Nava” il quale rappresenta un focus sull’assassinio del Giudice Livatino, sviscerandone i contenuti da un punto di vista inedito: quello del primo testimone di giustizia della storia italiana, Piero Nava. Lo spettacolo si terrà domenica 21 settembre alle ore 18 al Palacongressi di Agrigento.

La Regione Sicilia, con decreto del Presidente, ha istituito tre giornate dedicate alla donazione del sangue e del plasma: il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre, in memoria dell’uccisione dei Giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino.

Lo spettacolo Teatrale sarà l’evento conclusivo della terza giornata istituita dalla Regione Siciliana, il 21 settembre appunto, e si terrà a margine di un convegno promosso dal Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Sicilia, dal titolo “Il sangue non si versa ma si dona”.

Un atto non solo istituzionale, ma anche educativo e profondamente umano: trasformare la memoria in vita, il lutto in speranza, il ricordo in impegno civile.