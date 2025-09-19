Lo fermano, gli spruzzano al volto lo spray al peperoncino e gli sottraggono la macchina. Un favarese è stato rapinato ieri mattina in contrada Fondacazzo, alla periferia di Agrigento. Ad agire, secondo il racconto della stessa vittima, due persone. I malviventi lo hanno bloccato, aggredito e, dopo essere saliti in auto, sono fuggiti.

Il veicolo è stato ritrovato dalla polizia nel pomeriggio in via Dante, nel centro della Città dei templi. Appena tre giorni fa un episodio simile nella vicina Villaseta quando dei balordi hanno fermato e aggredito (sempre con spray al peperoncino) un tunisino portandogli via il borsello con 300 euro.