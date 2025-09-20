Un’altra vittima della strada. Un uomo di circa cinquant’anni é deceduto questa sera lungo viale Emporium in un tragico incidente autonomo. La vittima era in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe preso una buca andandosi poi a schiantare contro un tronco di albero. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile ed il personale sanitario del 118.