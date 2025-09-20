Due uomini, di 36 e 24 anni, sono stati fermati a bordo di una Fiat 500 dalla polizia di Gela nel corso di un controllo su strada. Nell’auto gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una mazza da baseball, di cui il 36enne non ha saputo giustificarne il possesso, e otto involucri di cocaina e al ventiquattrenne cinque involucri di cocaina e sei stecche di hashish.

Nella successiva perquisizione domiciliare a casa del trentaseienne sono stati sequestrati altri 436 grammi di hashish, 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L’uomo è stato condotto in carcere, mentre il ventiquattrenne è indagato in stato di libertà.