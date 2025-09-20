Un incendio la cui natura sembra essere dolosa ha raggiunto la masseria di un pensionato ottantenne carbonizzando ben undici pecore che si trovavano all’interno del recinto. È accaduto in contrada “Currà”, nelle campagne di Casteltermini. Secondo una prima ricostruzione qualcuno avrebbe appiccato le fiamme ad un cumulo di sterpaglie.

Il rogo, alimentato anche dal vento, ha raggiunto ben presto la proprietà dell’anziano. Non c’è stato niente da fare per un gregge di pecore che non ha trovato la via di fuga. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Casteltermini. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.