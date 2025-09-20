Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento sarà presente, con un proprio presidio, alla nona edizione del “Fastucafest”, l’evento di gusto, gastronomia e promozione con al centro il pistacchio DOP, in programma a Raffadali dal 18 al 21 settembre 2025. Grazie alla collaborazione fra l’ente organizzatore e l’ASP, medici, infermieri e professionisti della salute daranno vita ad un “percorso della salute” che accoglierà i visitatori durante i giorni della rassegna. Da giovedì a domenica, per ciò che concerne le azioni di screening oncologico e diagnosi precoce, sarà possibile effettuare la prenotazione del Pap test e Hpv dna test (donne dai 25 ai 64 anni), della mammografia (donne dai 50 ai 69 anni) e si potrà ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (uomini e donne dai 50 ai 69 anni). Anche il Consultorio familiare di Raffadali, sabato 20 mattina, sarà aperto per chiunque voglia fare l’HPV DNA test. L’ unità mobile in piazza Progresso per l’esecuzione delle mammografie (non dalle 9.00 alle 21.00 ma dalle 9.00 alle 17.00).

Oltre alle azioni di screening, ancora sabato 20, saranno effettuate visite gratuite per i cittadini con la rilevazione dei parametri vitali, esami nefrologici, screening cardiovascolari ed elettrocardiogrammi, monitoraggio del monossido di carbonio, test oculistici e altro ancora. Le azioni saranno accompagnate da dibattiti su one health, rete di medicina integrata, supporto psicologico e benessere psico fisico, corretti stili di vita e la prevenzione dei comportamenti a rischio.