Firmata la convenzione tra il Comune di Campobello di Licata e il Tribunale di Agrigento per l’applicazione del lavoro di pubblica utilità. L’accordo è stato deliberato dalla Giunta municipale campobellese, sotto la guida del Sindaco Vito Terrana. E’ intenzione della civica amministrazione rendere possibile le prestazioni non retribuite a favore della collettività da parte dei soggetti condannati sulla base del programma di trattamento predisposto dall’ufficio locale di educazione penale esterna, fino ad esaurimento dei posti sul portale nazionale lavori Pubblica utilità, aggiornando i dati periodicamente tramite il proprio referente. “”Allo stato attuale i posti disponibili previsti dalla convenzione sono 2 e sono già occupati da soggetti che stanno svolgendo l’attività di lavoro di pubblica utilità con scadenza del programma prevista per il 2027””. “”E’ necessario garantire la continuità dell’attività del lavoro di pubblica utilità dei 2 soggetti – prosegue-, di conseguenza il rinnovo sarà limitato fino alla scadenza dei progetti già avviati”. La seduta di Giunta è stata presieduta dal Sindaco Terrana e si è tenuta nella sala del capo dell’esecutivo. Erano presenti tutti gli assessori.

Giovanni Blanda