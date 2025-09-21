Si scaldano i motori per la settima edizione della Pigiama Run in programma venerdì 26 settembre 2025: la corsa camminata in pigiama organizzata da Lilt per sostenere i bambini malati di tumore. L’evento si svolgerà in 33 città italiane e ogni donazione sarà destinata a progetti e servizi di supporto e accoglienza a favore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Sette le edizioni nazionali e cinque quelle a Palermo, il Village con gli stand sarà nella zona pedonale di viale Regina Elena a Mondello. Le donazioni per l’acquisto dei pacchi gara, andranno al fondo per pagare le spese di viaggio dei bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico di Palermo che sono costretti a curarsi fuori. Per partecipare www.pigiamarun.it/palermo o sede Lilt in via Thaon de Revel, 10 a Palermo.

Madrina di questa edizione Laura Libera Russo del duo Laura e Giulia, tiktoker da 6 milioni di follower e autrice del libro “Il mondo fantastico di Laura e Giulia”, edito da De Agostini. Le attività prenderanno il via alle ore 16,30 con numerosi laboratori gratuiti tenuti da Radici Piccolo Museo della Natura, Circ’Opificio, Minimupa, Libreria Dudi. Ci sarà l’intrattenimento dell’animazione di Mirko Speciale di Cartoonia e di Giulietta Pedone con il suo gruppo di danze caraibiche, zumba e balli di gruppo. Alle ore 19,00, il taglio del nastro con l’assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello e la presidente di Lilt Palermo, Letizia Davì. La corsa partirà dall’ex Baretto fino a via Piano di Gallo davanti all’Hotel La Torre e ritorno, per un totale di 4,8 km. Saranno premiati non i più veloci ma i pigiami più belli, uomo, donna e bambino. Al termine della gara verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

“Un lustro di amore, divertimento e vicinanza alle famiglie dei bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico di Palermo per la Pigiama Run di Lilt Palermo. Un anniversario che mi pregio di celebrare come neo presidente – dichiara Letizia Davì -. Siamo lieti che, oltre a fare del bene ai bambini ricoverati, sia diventato sempre di più un momento di condivisione e un appuntamento fisso per le famiglie che unite si divertono in un pomeriggio di fine estate. Ringrazio i volontari della Lilt di Palermo per l’impegno, tutti i partner che ci sostengono da anni e i nuovi perché condividono il nostro entusiasmo per la Pigiama Run”.