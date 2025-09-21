Le misericordie siciliane saranno a Tindari per il loro Giubileo Regionale, un evento che si terrà domenica 21 settembre 2025 al Santuario di Tindari. Questa giornata speciale, organizzata dalla Federazione Regionale delle Misericordie Sicilia e dai Gruppi Fratres, celebra l’unità e il servizio attraverso una Celebrazione Eucaristica e iniziative di solidarietà e donazione. L’evento, incentrato sul tema “Pellegrini di Speranza”, vedrà la partecipazione del Vescovo di Patti, Mons. G. Giombanco, e del Correttore Nazionale delle Misericordie d’Italia, Mons. Franco Agostinelli.

Dettagli dell’evento:

Cosa: Giubileo Regionale delle Misericordie e dei Gruppi Fratres di Sicilia.

Dove: Santuario di Tindari (Diocesi di Patti).

Quando: Domenica 21 settembre 2025, con inizio alle ore 10:00.

Chi partecipa: Le Misericordie e i Gruppi Fratres siciliani, insieme a figure chiave come il Vescovo di Patti e il Correttore Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Tema: “Insieme possiamo fare cose grandi”, legato al messaggio giubilare di “Pellegrini di Speranza”.

Questo evento rappresenta una conclusione del percorso regionale e un momento di condivisione, fede e impegno per il servizio e la solidarietà sul territorio siciliano.

Anche la Misericordia di Campobello di Licata sarà presente all’evento con alcuni suoi esponenti.