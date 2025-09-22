Contrastare lo spopolamento e rilanciare l’economia locale. Sono questi gli obiettivi al centro dei due bandi pubblicati dal Comune di Burgio nell’ambito del Fondo Comuni Marginali.

Grazie alle risorse messe a disposizione, l’amministrazione comunale intende sostenere due ambiti strategici: Nuove attività commerciali, artigianali e agricole, per favorire occupazione e sviluppo imprenditoriale; Contributi a chi sceglie di trasferire la propria residenza e dimora abituale a Burgio, per attrarre famiglie e nuovi cittadini, contrastando così il fenomeno dello spopolamento che negli ultimi anni ha colpito i piccoli centri interni.

Il sindaco di Burgio, Vincenzo Galifi, ha sottolineato l’importanza strategica di questa misura: “Il nostro obiettivo è duplice: da un lato creare nuove opportunità di lavoro e impresa, dall’altro incentivare famiglie e giovani a scegliere Burgio come luogo di vita. Contrastare lo spopolamento significa garantire un futuro alla comunità e preservare la nostra identità. Questi fondi rappresentano uno strumento concreto per dare nuova linfa al paese e renderlo più attrattivo.”

Un’iniziativa che guarda avanti, con la consapevolezza che solo investendo nelle persone e nelle comunità locali si può costruire un futuro solido e duraturo.