“La nostra comunità piange la scomparsa prematura di Marco Chiaramonti, uomo affabile, generoso ed entusiasta. Lo si è apprezzato e si ricorda per il suo carattere coinvolgente, estroverso, sorgente di energia positiva. Colonna portante del Circolo Tennis, atleta appassionato e istruttore di tennis e padel, punto di riferimento per gli sportivi di ogni età, non solo un maestro nello sport ma anche un esempio di vita, di dedizione e costanza.

Lo afferma con un post su facebook il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè che aggiunge: “A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore, con la certezza che il ricordo di Marco resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e stimato”.

Con ogni probabilità, e ciò avverrà nelle prossime ore, il primo cittadino firmerà provvedimento di lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Circolo del tennis

Il Circolo del Tennis di Agrigento perde per sempre la sua anima: Marco Chiaramonti, maestro, amico fraterno e disponibile, motore di tutte le attività sociali del club. Più generazioni si sono avvicinate al tennis e al padel grazie alla sua passione, esperienza e singolare affabilità. Non perdiamo soltanto un grande maestro ma il cuore pulsante e insostituibile di questo circolo. La presidente, il direttivo, i soci, gli allievi, si uniscono al dolore dell’amata moglie Paola, della figlia Sofia e della madre Virginia”.

Il presidente del Consiglio comunale di Agrigento

“Il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, esprime profondo cordoglio a seguito della morte, vittima di un incidente stradale, di Marco Chiaramonti. “Conoscevo da tempo Marco – afferma Civiltà – tra noi vi è sempre stata sincera amicizia. L’ho apprezzato per l’intraprendenza, la preparazione sportiva, le competenze frutto della sua esperienza, e che poi ha reso a disposizione degli atleti più giovani, anima e cuore pulsante del Circolo tennis, carattere gioviale, coinvolgente, estroverso, purtroppo già afflitto dal dolore per la perdita del fratello Gabriele, anche lui, anni addietro, morto in un incidente stradale. Alla famiglia sentite condoglianze”.

Parco archeologico

“A seguito della tragica scomparsa di Marco Chiaramonti, vittima di un incidente stradale, e condividendo il sentimento di cordoglio della collettività agrigentina scossa da questo evento luttuoso, il direttore del Parco archeologo Roberto Sciarratta ha deciso di sospendere le iniziative previste nel pomeriggio di oggi nel contesto della rassegna “Moviti Fest. Le attività verranno riprogrammate in altra data”.

Giuseppe Lo Iacono

Coordinatore Cittadino Forza Italia Giovani Agrigento

Con profondo dolore apprendiamo la notizia della tragica scomparsa di Marco Chiaramonti, avvenuta ieri pomeriggio in un drammatico incidente stradale. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia e tra i suoi amici, ma nell’intera comunità che ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Marco è stato per tanti anni un punto di riferimento nello sport. Come maestro di tennis e di padel ha accompagnato generazioni di ragazzi nel loro percorso di crescita, insegnando loro tecnica, disciplina, e soprattutto i valori fondamentali dello sport: il rispetto, la lealtà, la costanza e la passione.

Molti dei suoi allievi raccontano di aver trovato in lui non soltanto un maestro, ma una guida e un esempio capace di trasmettere entusiasmo e di lasciare un segno profondo nelle loro vite.

Dinanzi a una perdita tanto dolorosa, ritengo doveroso rivolgere un pensiero accorato al dovere delle istituzioni di garantire strade sicure, affinché simili tragedie non abbiano più a ripetersi.

Marco era figlio, padre, marito, fratello. Marco rappresenta ciò che ciascuno di noi ha di più caro, e la sua perdita ci ricorda quanto fragili siano le nostre vite di fronte a tragedie che non dovrebbero accadere.

A nome dei Giovani di Forza Italia Agrigento, esprimo la più sincera vicinanza e solidarietà ai familiari di Marco. La sua memoria, illuminata dall’amore per lo sport e per i giovani, continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato.

“BUCA ASSASSINA”, AGRIGENTO SGOMENTA – BREVE DICHIARAZIONE DI NUCCIO DISPENZA, PORTAVOCE DELL’AREA PROGRESSISTA.

“IL DOLORE E SOLO 4 INTERROGATIVI: Cos’altro deve accadere? Quale altro misfatto? Quale altro “incidente”? Cosa si aspetta ancora ad Agrigento per metterci la faccia, per manifestare liberamente la propria indignazione e il proprio disgusto? In quale altra città potrebbe accadere quello che qui si è consumato senza una reazione forte e decisa che inchiodi alle proprie responsabilità – intanto politiche – i responsabili del tracollo morale e fisico di Agrigento? Pensiamoci, indignamoci”