

Venerdì 26 settembre, a Campobello di Licata, alle ore 18.30, al Palazzo “”Bella”” (in via Umberto, 29), si terrà il convegno aperto al pubblico sul tema “Società a partecipazione pubblica e affidamenti in Appalto: il difficile connubio tra amministrazione pubblica e gestione in house del servizio di igiene ambientale”.

Gli organizzatori: “”Un’occasione per capire meglio come vengono gestiti i rifiuti, come si calcola la Tari e quali soluzioni possono rendere il servizio più efficiente ed equo””.

Interverranno: Maurizio Miliziano, Michele Termini e Caterina Moricca.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovanni Blanda