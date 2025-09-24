Un grave incidente stradale si è verificato davanti il Liceo Scientifico di Lampedusa, tra un’auto e una bicicletta elettrica con a bordo una minorenne. L’impatto è stato violentissimo; secondo alcuni testimoni, la ragazzina a bordo della sua bici era uscita dal posteggio per immettersi sulla strada quando all’improvviso è stata travolta dall’auto.

L’automobilista, si è fermato per prestare soccorsi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno caricato la giovane sull’ambulanza e trasferita in aeroporto per essere trasferita in codice rosso a bordo di un elisoccorso a Palermo, all’ospedale Civico. La giovane, con una brutta ferita alla testa, è al momento in stato di coma farmacologico.

Sul posto dell’incidente i Carabinieri della locale tenenza e la polizia municipale che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro stradale.