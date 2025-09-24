12 sacche di sangue e una pre-donazione (idoneità a donare sangue). E’ questo il bilancio della donazione ordinaria di sangue che si è tenuta a Campobello di Licata, nella sede dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, traversa della via Montenegro, adiacente alla Chiesa parrocchiale San Giuseppe dell’Unità pastorale “”Sacra Famiglia””. In precedenza raccolte sei sacche di sangue ed effettuato un controllo sanitario. La successiva raccolta di sangue in calendario venerdì 26 del mese.

La sezione Avis di Campobello, intanto, rinnova l’appello ai cittadini a donare sangue: “”il sangue è vita’””. Con la speranza che sia accolta: c’è molta carenza e bisogno di sangue.

Giovanni Blanda