E’ morto in ospedale dopo essere caduto con il monopattino. Michele Domenico Trentuno 17 anni è deceduto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, a tredici giorni esatti dall’incidente..

Il ragazzo, alle soglie della maggiore età che avrebbe compiuto appena il mese prossimo, quel giorno, mentre era sul suo monopattino, ha perso l’equilibrio finendo sull’asfalto. Sono in corso le indagini. Già da subito erano risultate gravi le ferite riportate ai sanitari del 118.

Il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, poi il trasferimento nel reparto di rianimazione. E da quel momento la sua vita è rimasta sospesa. Sempre in bilico.

Familiari, parenti e amici hanno pregato e sperato.

Dolore in città per la prematura morte del giovane. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.