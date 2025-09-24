Domenica 12 ottobre alle ore 18 al Teatro Al Convento in via Castellana Bandiera 66 a Palermo andrà in scena “Specchio, specchio delle mie brame, sono attrice, ma faccio la fame”, il nuovo spettacolo comico e semiserio interpretato da Giovanna Carrozza e scritto da Valeria Martorelli.
Un monologo manifesto che racconta con ironia la condizione della donna nel mondo del teatro e dello spettacolo, soprattutto in Sicilia, attraverso la vita di un’attrice che è anche moglie, madre e lavoratrice.
Con leggerezza e spirito critico Giovanna Carrozza porta il pubblico a riflettere sulle difficoltà e le sfide quotidiane di chi sceglie il teatro come professione, restituendo la dimensione reale di un mestiere tanto affascinante quanto complesso.
«Racconterò – spiega Giovanna Carrozza – la vita di una povera attrice: dal sogno di bambina al significato concreto di vivere oggi di teatro a Palermo».
Sul palco sarà presente anche Carlos Cammisano, mentre le musiche originali sono di Salvo Vitale.
L’ingresso allo spettacolo ha un costo di 12 euro e per prenotare i biglietti è possibile telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3397166425.
Giovanna Carrozza in Specchio delle mie brame il 12 ottobre al teatro Al Convento
Domenica 12 ottobre alle ore 18 al Teatro Al Convento in via Castellana Bandiera 66 a Palermo andrà in scena “Specchio, specchio delle mie brame, sono attrice, ma faccio la fame”, il nuovo spettacolo comico e semiserio interpretato da Giovanna Carrozza e scritto da Valeria Martorelli.