Nella sala delle conferenze della Procura della Repubblica di Enna, alla presenza di numerose Autorità civili e militari, il narese dott. Vincenzo Priolo ha ritirato il “Premio Internazionale all’Impegno Sociale 2025” nell’ambito del XXVII Memorial “Rosario Livatino – Antonio Saetta – Gaetano Costa”.

L’onorificenza è stata conferita dal Comitato Spontaneo Antimafia “Livatino-Saetta-Costa”, fondato dalla famiglia Livatino nel 1994, dall’ANPS e dall’International Police Association di Messina, a Istituzioni dello Stato e a cittadini meritevoli che, per l’impegno sociale, si sono distinti nella lotta contro ogni tipo di illegalità.

La motivazione:

“per il costante impegno nella promozione delle legalità, della sicurezza e della cultura dell’intelligence come strumento di tutela democratica. Con un solido percorso nelle Forze Armate e un’attività professionale oggi al servizio del Ministero della Giustizia, ha saputo coniugare rigore istituzionale, competenza accademica e sensibilità civica. Attivo in ambito formativo e nella cooperazione inter istituzionale ha dimostrato come l’analisi strategica e l’azione sul territorio possano generare coesione, legalità e responsabilità sociale.”