Maltempo a Campobello di Licata. Pioggia copiosa, tuoni e fulmini nella cittadina agrigentina.

Un fulmine ha colpito e abbattuto, nella mattinata di Mercoledì, un albero secolare lungo la via Luigi Giglia (strada per Licata), nelle vicinanze del poliambulatorio, con annessa la guardia medica.

Non si registrano, per fortuna, danni a persone e cose. Ma tanta paura.

E’ intervenuta prontamente la squadra comunale di manutentori che ha provveduto

a togliere dall’arteria l’albero caduto e portarlo via.

In tarda mattinata e’ ritornata la quiete.

Giovanni Blanda