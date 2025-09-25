Maltempo a Campobello di Licata. Pioggia copiosa, tuoni e fulmini nella cittadina agrigentina.
Un fulmine ha colpito e abbattuto, nella mattinata di Mercoledì, un albero secolare lungo la via Luigi Giglia (strada per Licata), nelle vicinanze del poliambulatorio, con annessa la guardia medica.
Non si registrano, per fortuna, danni a persone e cose. Ma tanta paura.
E’ intervenuta prontamente la squadra comunale di manutentori che ha provveduto
a togliere dall’arteria l’albero caduto e portarlo via.
In tarda mattinata e’ ritornata la quiete.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, maltempo: cade albero in via Giglia
