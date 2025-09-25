Il Comune di Ravanusa informa
“” Doposcuola Steam, Chimica, Biologia e Matematica
Investiamo sul futuro.
Dal 6 ottobre al 15 dicembre 2025 attiveremo il corso gratuito di potenziamento dedicato agli studenti che vogliono rafforzare le proprie competenze scientifiche!
Dove: Biblioteca Comunale “G. Zagarrio”, Via delle Scuole, Ravanusa
Quando: ogni lunedì e giovedì
Orario: 16:00 – 18:00
Un’opportunità unica per approfondire le materie STEAM in un ambiente stimolante e collaborativo.
Info e dettagli: attivamenteonlus@libero.it
Attività totalmente GRATUITA!
Non perdere questa occasione, condividi con chi potrebbe essere interessato!””
Giovanni Blanda