Il Comune di Ravanusa informa

“” Doposcuola Steam, Chimica, Biologia e Matematica

Investiamo sul futuro.

Dal 6 ottobre al 15 dicembre 2025 attiveremo il corso gratuito di potenziamento dedicato agli studenti che vogliono rafforzare le proprie competenze scientifiche!

Dove: Biblioteca Comunale “G. Zagarrio”, Via delle Scuole, Ravanusa

Quando: ogni lunedì e giovedì

Orario: 16:00 – 18:00

Un’opportunità unica per approfondire le materie STEAM in un ambiente stimolante e collaborativo.

Info e dettagli: attivamenteonlus@libero.it

Attività totalmente GRATUITA!

Non perdere questa occasione, condividi con chi potrebbe essere interessato!””

Giovanni Blanda