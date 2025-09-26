

Riflettori accesi sulla spinosa vicenda inerente l’elevata Tari a Campobello di Licata. E’ alta la tensione in città.

Venerdi (26 settembre), alle ore 18.30, al Palazzo “”Bella””, si terrà il dibattito aperto al pubblico, sul tema “Società a partecipazione pubblica e affidamenti in Appalto: il difficile connubio tra Amministrazione pubblica e gestione in house del servizio di igiene ambientale”.

Per gli organizzatori è “”un’occasione per capire meglio come vengono gestiti i rifiuti, come si calcola la Tari e quali soluzioni possono rendere il servizio più efficiente ed equo””.

Interverranno: Maurizio Miliziano, Michele Termini e Caterina Moricca.

Giovanni Blanda