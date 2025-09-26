Incidente stradale lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” in direzione Palermo all’altezza del km 22, a Trabia. Nel sinistro, avvenuto all’interno di galleria Camercia 2, sono rimasti coinvolti undici veicoli. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone che si trovavano a bordo delle auto.

La circolazione è temporaneamente indirizzata in uscita allo svincolo di Termini Imerese con rientro in A19 a Trabia. Nessuna limitazione sulla carreggiata in direzione Catania. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.