Le Organizzazioni sindacali– CIMO – FESMED AAROI-EMAC ––CISL
MEDICI – FVM comunicano che in data 25/09/25 presso i locali della
Azienda Sanitaria Provinciali di Agrigento dopo un costruttivo confronto tra le
parti è stato firmato il Regolamento per il conferimento degli incarichi e la
graduazione degli incarichi dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
E’ una svolta storica per l’ASP di Agrigento , gli incarichi ai dirigenti non
venivano conferiti dal 2007 .
Un plauso va alla Direzione Strategica guidata dal Direttore Generale Dr.G.
Capodieci , al lavoro dell’UOC Risorse umane guidata dal Direttore Dr. M.
Petrantoni, che per la prima volta hanno permesso in ASP Agrigento di avviare
relazioni sindacali improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo
costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e
obblighi, per garantire la esigibilità e la corretta applicazione del CNL e del
CIA
F.To
I Segretari Aziendali
CIMO Dr. Rosetta Vaccaro
FESMED Dr. Carmelinda Librici (Delegata)
AAROI-EMAC Dr. Salvo Frenda
FVM Federazione Veterinari e Medici Dr. Bartolo Sala
CISL MEDICI Dr.ssa Montalbano e delegato DR. E. Ferrera