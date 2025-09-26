

Le Organizzazioni sindacali– CIMO – FESMED AAROI-EMAC ––CISL

MEDICI – FVM comunicano che in data 25/09/25 presso i locali della

Azienda Sanitaria Provinciali di Agrigento dopo un costruttivo confronto tra le

parti è stato firmato il Regolamento per il conferimento degli incarichi e la

graduazione degli incarichi dell’Area della Dirigenza Sanitaria.

E’ una svolta storica per l’ASP di Agrigento , gli incarichi ai dirigenti non

venivano conferiti dal 2007 .

Un plauso va alla Direzione Strategica guidata dal Direttore Generale Dr.G.

Capodieci , al lavoro dell’UOC Risorse umane guidata dal Direttore Dr. M.

Petrantoni, che per la prima volta hanno permesso in ASP Agrigento di avviare

relazioni sindacali improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo

costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e

obblighi, per garantire la esigibilità e la corretta applicazione del CNL e del

CIA

F.To

I Segretari Aziendali

CIMO Dr. Rosetta Vaccaro

FESMED Dr. Carmelinda Librici (Delegata)

AAROI-EMAC Dr. Salvo Frenda

FVM Federazione Veterinari e Medici Dr. Bartolo Sala

CISL MEDICI Dr.ssa Montalbano e delegato DR. E. Ferrera