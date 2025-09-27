Donazione ordinaria di sangue, domenica 26 settembre, con inizio alle ore 7,30, a Campobello di Licata, nella sede dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, arteria molto vicina alla Chiesa San Giuseppe.
In precedenza raccolte sei sacche di sangue ed effettuato un controllo sanitario.
Ancora prima, 15 sacche di sangue, una pre-donazione (idoneità a donare sangue di potenziali donatori) e un controllo annuale sanitario.
La successiva raccolta di sangue il 5 ottobre.
Giovanni Blanda
Donazione ordinaria di sangue a Campobello di Licata
