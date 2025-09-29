Il concerto di Noemi previsto per giorno 5 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania, per motivi organizzativi viene anticipato al giorno 3 dicembre presso la stessa venue.
I biglietti acquistati restano validi per il nuovo appuntamento ma si richiede al gentile pubblico di confermare la propria presenza allo spettacolo tramite la procedura di check-in da effettuare inserendo per ogni biglietto acquistato i dati del singolo biglietto e la conferma di partecipazione mediante l’apposito modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/QsWMDrS7pArW8Lw48
La procedura di conferma è attiva fino al 31 ottobre 2025.
Nel caso di impossibilità a confermare la propria presenza per la data di recupero del concerto, è possibile chiedere il rimborso del biglietto a partire da lunedì 22 settembre 2025 e fino al 31 ottobre 2025.