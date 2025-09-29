L’Accademia Studi Turistici e Manageriali (CSTM), presieduta dal professor Giuseppe Riticella, ha conferito il prestigioso titolo onorifico di “Ambasciatore del Turismo” a Rosario Patti, professionista di spicco nel settore turistico-alberghiero. Questo riconoscimento, assegnato ogni triennio con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia e dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo del Comune di Palermo, celebra l’impegno, la professionalità e l’innovazione di chi si distingue nella promozione dell’offerta turistica italiana.

Rosario Patti, visibilmente emozionato, ha commentato: “Questo riconoscimento arriva dopo anni di sacrifici sempre e solo nella direzione del turismo, che implica sicuramente un certo servizio ed una adeguata preparazione. Ringrazio il Presidente del CSTM, professor Giuseppe Riticella, e tutti i membri del direttivo per aver caldeggiato il conferimento di questo titolo ad honorem alla mia persona. Sarò sempre un lavoratore indefesso a vantaggio e a supporto di questo comparto.”

Il premio “Excellence Award to Hospitality and Hotel Professionals 2025” è un’occasione per valorizzare i protagonisti dell’ospitalità e dell’accoglienza, che si sono distinti per flessibilità, creatività e capacità di adattamento ai cambiamenti, contribuendo a creare sinergie con il territorio. Patti è uno dei dodici professionisti selezionati da un comitato tecnico-scientifico composto da tecnici, docenti e consulenti alberghieri di grande esperienza. Tra i premiati, figurano anche tre donne, a testimonianza dell’attenzione del CSTM alla diversità e all’inclusività.

L’Accademia, sotto la guida del professor Riticella, si conferma un punto di riferimento per la formazione e il networking nel settore turistico, offrendo un forum permanente per il confronto tra professionisti e imprese innovative. Questo riconoscimento non solo celebra il talento individuale, ma sottolinea l’importanza di investire in competenza e passione per elevare gli standard del turismo italiano.

Rosario Patti, con il suo impegno costante, si impegna a continuare il suo lavoro con dedizione, rappresentando al meglio i valori dell’accoglienza e della promozione turistica che il titolo di Ambasciatore del Turismo incarna.