Vendita di tabacchi a minori degli anni 18, la Polizia di Stato a Niscemi ha sanzionato il titolare di un bar/rivendita tabacchi. L’attività commerciale, che si trova nei pressi di una scuola frequentata da diversi minorenni, nei giorni scorsi è stata oggetto di un controllo amministrativo eseguito dagli agenti del Commissariato di P.S. Durante l’accesso all’esercizio gli agenti della Polizia Amministrativa hanno sorpreso un dipendente vendere un pacco di sigarette a un quindicenne. La sanzione prevede il pagamento della somma di mille euro e la sospensione dell’attività per quindici giorni.
Home Cronaca Caltanissetta Sorpreso a vendere sigarette a minorenni: sanzionato titolare
Sorpreso a vendere sigarette a minorenni: sanzionato titolare
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Picchia e minaccia di morte la figlia minorenne, arrestato 59enne
I Carabinieri della Stazione di Pedara, nel Catanese, hanno arrestato in flagranza di reato un 59enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia,...
Stop alle vittime della strada, manifestazione ad Agrigento
Ad Agrigento davanti la Prefettura mercoledì 1 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 si svolgerà una manifestazione “La voce del silenzio”. L’iniziativa, organizzata...
Al Palaforum Bellavia un omaggio a Lucio Dalla: il 28 marzo 2026 “La sera...
La stagione invernale 2025/2026 del Palaforum G. Bellavia allo Sport Village si arricchisce di un nuovo appuntamento di grande richiamo. Dopo l’attesissimo concerto di...
Frenata per il Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti boccia due delibere e...
Non partiranno neanche ad ottobre i lavori di costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e questo basta a far ripartire le polemiche e...
Poste Italiane, lavori nell’ufficio postale di Joppolo Giancaxio
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Joppolo Giancaxio da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e...
La Camera di Commercio di Palermo ed Enna riqualifica 47 dipendenti, firmati i contratti
La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha concluso con successo il percorso di riqualificazione del personale camerale grazie al nuovo contratto collettivo...
Modesto (Confintesa Palermo): insediato il nuovo Comitato provinciale INPS Palermo
si è insediato il Comitato provinciale INPS con sede in via Laurana, nella seduta di ieri è stato eletto presidente del comitato il Sig....