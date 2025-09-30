Avvisa la polizia di non poter recarsi a firmare, così come imposto dal Daspo a cui è sottoposto, ma viene beccato all’interno dello stadio Esseneto a guardare la partita. Un ventiseienne agrigentino è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari.

Il giovane, sottoposto al provvedimento di Daspo, era obbligato a recarsi negli uffici della polizia per firmare. Poco prima aveva chiamato il centralino dicendo di stare poco bene. Così sono scattati i controlli ed il 26enne è stato pizzicato allo stadio a guardare la partita.