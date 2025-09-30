“Il bonus nascita previsto per il 2025 rappresenta un segnale positivo da parte delle istituzioni, ma non può essere considerato una risposta sufficiente alla complessità del problema della denatalità in Italia”. Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. “Il contributo economico una tantum, parliamo di 1000 euro, finalizzato sostanzialmente a sostenere le spese iniziali legate alla nascita di un figlio, è certamente utile per le famiglie, specialmente in un momento di difficoltà economica generalizzata. Tuttavia – prosegue Tiso – servono interventi strutturali, continuativi e di ampio respiro: il sostegno alla genitorialità non può esaurirsi in una misura episodica. Per contrastare efficacemente il calo demografico occorre una visione di lungo periodo che comprenda politiche integrate su lavoro, casa, conciliazione tra vita familiare e professionale, servizi educativi e sanità territoriale. Le famiglie hanno bisogno di certezze e non di interventi spot. Accademia Iniziativa Comune e Bandiera Bianca auspicano quindi che il bonus nascita sia solo un primo passo di una strategia più ampia, capace di rimettere al centro la famiglia come risorsa fondamentale per il futuro del Paese”, chiosa Carmela Tiso.
Bonus Nascita, Tiso(Accademia IC): “Bene misura ma servono politiche strutturali”
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Case popolari, nuove assegnazioni a Palermo: “Scongiurate occupazioni abusive”
Proseguono a Palermo le assegnazioni delle case popolari alle famiglie iscritte nella lista dell’emergenza abitativa. Oggi sono stati consegnati due nuovi alloggi da parte...
Frate francescano sotto processo per abusi su minori, donna in aula ammette relazione
Ha ammesso di avere avuto una relazione con un frate di 66 anni, dell’ordine dei francescani rinnovati, una donna di 34 anni sentita oggi...
All’ospedale Villa Sofia eseguito delicato intervento di prelievo multiorgano
Un delicato intervento di prelievo multiorgano è stato eseguito dall’equipe medica dell’UOSD Anestesia e Neurorianimazione dell’ospedale Villa Sofia diretta da Innocenza Pernice, su un...
Coltivava marijuana in casa, arrestato 72enne
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato – in flagranza di reato – un 72enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine,...
Dazi Usa e taglio fondi Ue, le sfide per l’agricoltura siciliana, Schifani: “lavoriamo a...
Da una parte i dazi che gli Stati Uniti stanno imponendo alla produzione di importazione, dall’altra il rischio di un consistente taglio ai Fondi...
Sorpresi a pescare illegalmente ricci di mare, identificati due pescatori
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ragusa, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare la pesca...
La Regione assume due donne vittime di violenza, Schifani “Sicilia capofila”
La Regione Siciliana, per la prima volta, assume due donne vittime di gravi violenze che hanno causato sfregi permanenti al viso. Stamattina, dinanzi...