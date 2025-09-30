Riceviamo comunicato Stampa del sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo :
Comunico alla cittadinanza che tutte le manifestazioni pubbliche programmate nei
prossimi giorni sono rinviate a data da destinarsi.
Ho disposto tale rinvio in seguito al tragico incidente che ha coinvolto il nostro
giovane concittadino Mattia lannuzzo, in segno d i rispetto e vicinanza alla famiglia
colpita da questo drammatico accadimento.
Il giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino con apposita ordinanza
sindacale.
L’Amministrazione Comunale esprime il proprio profondo cordoglio e l a propria
vicinanza a i familiari della vittima in questo momento di dolore inconsolabile.
