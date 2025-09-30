Riceviamo comunicato Stampa del sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo :

Comunico alla cittadinanza che tutte le manifestazioni pubbliche programmate nei

prossimi giorni sono rinviate a data da destinarsi.

Ho disposto tale rinvio in seguito al tragico incidente che ha coinvolto il nostro

giovane concittadino Mattia lannuzzo, in segno d i rispetto e vicinanza alla famiglia

colpita da questo drammatico accadimento.

Il giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino con apposita ordinanza

sindacale.

L’Amministrazione Comunale esprime il proprio profondo cordoglio e l a propria

vicinanza a i familiari della vittima in questo momento di dolore inconsolabile.