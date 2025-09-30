Proseguono a Palermo le assegnazioni delle case popolari alle famiglie iscritte nella lista dell’emergenza abitativa. Oggi sono stati consegnati due nuovi alloggi da parte dell’Ufficio “Abitare Sociale”, in coordinamento con la polizia municipale.

La prima operazione si è svolta in via Fileti, dove è stato effettuato un “rilascio concordato”, ovvero un passaggio di consegne gestito in modo consensuale tra le parti. La seconda assegnazione ha interessato, invece, un immobile in via delle Naiadi, nella borgata di Sferracavallo.

Si tratta di operazioni che come ha sottolineato l’assessore Fabrizio Ferrandelli hanno “di fatto scongiurato nuove occupazioni abusive”.

Legalità e diritto alla casa: il percorso tracciato dal Comune

Un’azione che si inserisce nel più ampio piano di regolarizzazione e recupero del patrimonio pubblico, accompagnato da una redistribuzione legale degli immobili a chi ne ha diritto.

“Continuiamo a dimostrare – aggiunge Ferrandelli – che il percorso di legalità nella riacquisizione di immobili pubblici e della contestuale riassegnazione secondo una graduatoria di aventi diritto è la strada da percorrere per rendere liberi i nostri cittadini nell’acquisizione dei propri diritti e emancipandosi da chi nell’illegalità si approfitta del bisogno”.

Una linea chiara, dunque, che punta a restituire dignità e legalità, intervenendo sul doppio fronte del contrasto all’abusivismo e del sostegno alle famiglie in difficoltà.