L’Amministrazione comunale di Raffadali annuncia con soddisfazione l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, che segna un traguardo fondamentale nel percorso di risanamento dei conti dell’Ente. Grazie a un’attenta e rigorosa gestione, avviata con determinazione negli anni scorsi, il disavanzo di amministrazione è stato progressivamente ridotto: dagli oltre 8 milioni di euro registrati nel 2021 si è arrivati a soli 75 mila euro nel 2024, al netto della quota derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

L’andamento del risultato di amministrazione testimonia l’eccellente lavoro svolto:

• 2021: disavanzo € 8.000.000

• 2022: disavanzo € 5.700.000

• 2023: disavanzo € 4.900.000

• 2024: disavanzo € 75.000

Questi numeri certificano il risanamento dei conti e rappresentano una conquista importante non solo per l’attuale amministrazione, ma soprattutto per il futuro del Comune di Raffadali.

“Restituire all’Ente una struttura contabile solida e trasparente – ha dichiarato il Sindaco Silvio Cuffaro – significa garantire ai cittadini un’Amministrazione capace di programmare con serenità lo sviluppo del nostro territorio, senza i pesanti vincoli che il disavanzo degli anni passati aveva imposto”.

Con la chiusura dell’esercizio 2025, si completerà definitivamente questa delicata fase di risanamento, lasciando alla futura Amministrazione un bilancio ordinato e sostenibile, base indispensabile per affrontare con responsabilità e fiducia le sfide dei prossimi anni.