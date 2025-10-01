È partito in tour il 19 settembre “Benvenuto nell’AI!”, il nuovo one man show di Alessandro Cattelan che farà tappa nei teatri di tutta Italia e che ha già registrato il tutto esaurito a Varese (20 settembre), Torino (30 settembre) e Bologna (4/10).

Lo spettacolo toccherà anche la Sicilia con una data unica in calendario il 22 ottobre a Catania, Teatro Metropolitan che sarà realizzata da Puntoeacapo Srl.

“Benvenuto nell’AI!” segue l’onda del successo del tour teatrale “Salutava Sempre”, il primo spettacolo di Alessandro Cattelan, che ora torna con una nuova trama che indaga le contraddizioni del nostro tempo: un’epoca dominata dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale.

Tra comicità, musica e momenti spettacolari in perfetto stile Cattelan, viene mostrato un racconto lucido e dissacrante di un futuro che somiglia sempre più ad un incubo – e che, tra una risata e una riflessione, ci mette di fronte alle nostre stranezze quotidiane.