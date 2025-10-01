Sarebbe stato l’eccessivo peso di una cisterna, posizionata sulla copertura di un immobile, la causa del crollo di una porzione di soffitto di un’abitazione in via Generale Cascino, nel centro di Ravanusa. Nel momento del cedimento – per fortuna – i proprietari non si trovavano in casa. Si è sfiorata la tragedia nel paese dell’agrigentino.

Un forte boato ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri ed il personale dell’ufficio tecnico comunale. Il crollo del soffitto avrebbe potuto causare conseguenze ben peggiori di quelle effettivamente avvenute.