“La notizia emersa ieri dal tavolo nazionale sull’immigrazione in base alla quale si garantisce ai Comuni la copertura integrale delle spese sostenute per i minori stranieri non accompagnati negli anni 2023-2025, premia lo sforzo che ANCI ha portato avanti con determinazione su questo tema”.

Questo il commento di Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia, che aggiungono: Si tratta di un risultato fondamentale che dà sicurezza ai tanti comuni dell’Isola che da anni si impegnano nell’accoglienza ed evita, come abbiamo sempre sostenuto, una guerra tra poveri”.

“Quest’opera – conclude il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani – sarà completata traghettando le comunità oggi fuori sistema all’interno della rete SAI, con la certezza di adeguate coperture finanziarie”.