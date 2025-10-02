E’ morto cercando di scavalcare un cancello dello stadio comunale. E’ successo a Gioiosa Marea. Un uomo di 62 anni, Leo Scaffidi, è morto a causa di una caduta accidentale mentre stava scavalcando il portone d’ingresso della struttura sportiva.

Secondo le prime informazioni pare che l’uomo, membro dello staff tecnico della locale formazione di calcio, stesse tentando di scavalcare il cancello non avendo con se le chiavi e che abbia quindi perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Tempestivamente avvisati i soccorsi, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sul posto i carabinieri della locale stazione che hanno subito informato l’autorità giudiziaria.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Patti, la salma del 62enne è stata trasferita al Policlinico di Messina per gli accertamenti medico legali del caso, mentre la stessa struttura in cui si è verificato l’incidente è stata posta sotto sequestro.