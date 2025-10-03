Le istanze dovranno pervenire al Comune di Campobello di Licata entro il 6 ottobre, sul Ccr.
“”La nostra amministrazione ha pubblicato l’ avviso per l’individuazione dell’ area adiacente al perimetro urbano per l ‘ allocazione del nuovo Centro comunale di raccolta – illustra il Sindaco Vito Terrana -.
L’amministrazione presenterà idoneo progetto presso l’Assessorato Energia e rifiuti per ottenere il finanziamento””.
Giovanni Blanda
