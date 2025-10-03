Era in calendario il 25 settembre, ma rinviata – per motivi logistici – a venerdì 3 ottobre, la donazione ordinaria di sangue, con inizio alle ore 17, a Campobello di Licata, nella sede dell’ Associazione Volontari Italiana Sangue – Avis, in via Nicotera, strada nei pressi della Chiesa San Giuseppe.

In precedenza raccolte sei sacche di sangue ed effettuato un controllo sanitario.

Ancora prima, 15 sacche di sangue, una pre-donazione (idoneità a donare sangue di potenziali donatori) e un controllo annuale sanitario.

