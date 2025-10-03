Il Segretario Generale della CGIL di Agrigento annuncia che il 3 ottobre si terrà lo sciopero generale con una manifestazione davanti alla Prefettura. La mobilitazione è indetta: a sostegno della flotilla umanitaria, bloccata in acque internazionali nonostante trasporti beni di prima necessità come cibo e medicinali; per denunciare i crimini e il genocidio perpetrato dal governo israeliano nei confronti del popolo palestinese; contro l’appiattimento del governo Meloni sulle posizioni del governo israeliano, che rappresenta un grave tradimento dei principi del diritto internazionale.

La CGIL Agrigento ribadisce con forza che la solidarietà internazionale e la difesa dei diritti umani sono valori non negoziabili. L’uso della forza contro missioni civili e umanitarie è un atto di aggressione che va condannato senza esitazioni. Invitiamo lavoratrici e lavoratori, studenti, associazioni e cittadinanza tutta a partecipare alla manifestazione del 3 ottobre alle ore 9.30 sotto la Prefettura di Agrigento, per dare un segnale forte di solidarietà e per difendere la pace, la giustizia e la dignità dei popoli.