4Oltre 400 articoli contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Caltanissetta, che hanno denunciato un commerciante. In occasione del mercato settimanale di Gela, le Fiamme gialle hanno controllato diversi venditori ambulanti scoprendo centinaia di capi di abbigliamento con marchi di noti brand, come Adidas, Trapstar, Calvin Klein, Emporio Armani, Blauer, Lacoste, Gucci, Prada e Versace, contraffatti. Il responsabile è stato denunciato per detenzione per la vendita di merce con marchio contraffatto e ricettazione.