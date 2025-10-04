Nuova aggressione ad un agente della polizia municipale a Palermo. In due frecciano, su un monopattino, senza casco per le vie del centro storico. Non si sono fermati all’alt della polizia municipale e il giovane alla guida del mezzo ha aggredisce uno dei due agenti intervenuti.

Un ragazzo e una ragazza, entrambi palermitani, lui 20enne e lei minorenne, a bordo di un monopattino proveniente dal vicino corso Vittorio Emanuele, sono stati fermati da una pattuglia della polizia municipale all’altezza di Quattro Canti. Dopo il rifiuto a collaborare e fornire i documenti per la contestazione delle violazioni commesse al Codice della strada, il giovane alla guida del mezzo ha fatto scendere la ragazza tentando di scappare, per poi lanciare improperi e sputare contro l’agente che aveva cercato di bloccarne la fuga, posizionandosi davanti al monopattino. Poi l’aggressione a calci e pugni.

Nella colluttazione, che al vigile è costata una prognosi di sette giorni, anche la body cam che aveva addosso, è stata scaraventata per terra, danneggiandosi. Solo le pattuglie in soccorso sono riuscite ad ammanettare l’aggressore che è stato portato nella caserma di via Ugo La Malfa, dove è stato identificato e successivamente, al termine degli accertamenti, posto agli arresti domiciliari nell’abitazione di residenza, in attesa di processo per resistenza, lesioni e oltraggio a un pubblico ufficiale.