Il cadavere di un quarantenne – Alfonso Spalma – è stato rinvenuto questa sera nel quartiere Cannelle di Porto Empedocle. La vittima presenta una ferita provocata da arma da fuoco, un fucile. Spalma, pastore ma anche cameriere, secondo una prima ricostruzione proveniva da una battuta di caccia. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Il cadavere è stato trovato nei pressi di un furgone. Sul posto stanno operando i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. In arrivo anche il magistrato di turno ed il medico legale.