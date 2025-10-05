Finisce con una vittoria la gara del Città di Canicattì C5 contro la compagine catanese dell’ASD Strumento alla seconda giornata della nuova stagione del campionato regionale di calcio a 5, tre punti importantissimi quelli conquistati dai biancorossi.
Partita davvero emozionante e di alto livello, quella disputata sul campo del polivalente di San Giovanni La Punta.
Partono in attacco i biancorossi, i quali dopo i primi 10 minuti di gioco si portano in vantaggio, siglando 1 – 0, da lì i ragazzi del Canicattì, subiscono una timida offensiva degli avversari dove da un contropiede, arriva anche il raddoppio, chiudendo sul 2 – 0 il parziale della prima frazione di gioco.
Seconda frazione di gioco che si apre con i padroni di casa che spingono in attacco per accorciare le distanze ma i ragazzi di Mister Giardina, sempre attenti, attraverso notevoli trame di gioco, rispondono siglando il 3 – 0, gli avversari continuano con il loro gioco offensivo ma senza preoccupare particolarmente il portiere del Canicattì e sul finale, a tempo quasi scaduto, il Canicattì dilaga, portando il tabellino sul 4 – 0, concludendo, così, anche la seconda frazione di gioco.
Decisivi i gol dei biancorossi: Croci Di Bartolo x2, Matteo Lo Vetere, Diego Lo Verme.