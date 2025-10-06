“Per la prima volta in Sicilia verrà istituito un fondo regionale da un milione di euro, per dare la possibilità alle persone disabili di acquistare ausili e protesi necessarie per fare non solo sport a livello agonistico ma anche attività sportive amatoriali e ricreative. Gli aiuti andranno direttamente ai singoli destinatari, che potranno presentare le domande, dopo la pubblicazione del bando dell’assessorato regionale allo Sport. Una novità in assoluto nella nostra regione, che mira al benessere psicofisico e all’integrazione sociale dei disabili”. Così Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, che ha presentato in commissione Bilancio un emendamento alla manovra quater, approvato ieri sera all’unanimità, che istituisce un fondo regionale da un milione di euro, per l’acquisto di protesi destinate all’attività sportiva e ricreativa delle persone con disabilità.

“Ho puntato su quest’iniziativa come priorità assoluta, perché ritengo che l’accesso alle protesi non debba essere un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti”, spiega Caronia, sottolineando come questo fondo rappresenti “un passo concreto verso una società più equa e inclusiva. Un’iniziativa pensata per abbattere le barriere economiche che ancora impediscono a molte persone disabili di potere fare sport. L’assessorato regionale al Turismo e allo sport pubblicherà il bando, in base al quale si potrà presentare l’istanza del contributo”.